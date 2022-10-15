Анчелотти сообщил, что Рюдигер готов сыграть с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что защитник «сливочных» Антонио Рюдигер готов принять участие в матче 9-го тура испанской Примеры с «Барселоной». Немец получил повреждение в матче Лиги чемпионов с «Шахтёром». «Класико» состоится завтра, 16 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры — в 17:15 мск.



«Он в порядке, Антонио не испытывает дискомфорта, он настоящий воин и очень взволнован.



Правда ли, что мы лучше выглядим во вторых таймах? Я думаю, что это статистика, которую необходимо учитывать. Это правда, что во второй половине игры мы действуем лучше, но я не знаю, повлияет ли это на исход матча», — приводит слова Анчелотти Marca.

Девушка оставила свой телефон игроку «Барселоны» Гави