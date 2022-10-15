Анчелотти сообщил, что Рюдигер готов сыграть с «Барселоной»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что защитник «сливочных» Антонио Рюдигер готов принять участие в матче 9-го тура испанской Примеры с «Барселоной». Немец получил повреждение в матче Лиги чемпионов с «Шахтёром». «Класико» состоится завтра, 16 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры — в 17:15 мск.
«Он в порядке, Антонио не испытывает дискомфорта, он настоящий воин и очень взволнован.
Правда ли, что мы лучше выглядим во вторых таймах? Я думаю, что это статистика, которую необходимо учитывать. Это правда, что во второй половине игры мы действуем лучше, но я не знаю, повлияет ли это на исход матча», — приводит слова Анчелотти Marca.
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