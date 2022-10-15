«Аталанта» обыграла «Сассуоло» и возглавила турнирную таблицу Серии А

Сегодня, 15 октября, состоялся матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» принимала «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.
Хозяева пропустили первыми по ходу встречи, когда на 41-й минуте Гиоргос Кирьякопулос реализовал момент после паса Луки Д'Андреа. Через пять минут «Аталанта» сравняла счёт благодаря усилиям Марио Пашалича, ассистировал ему Брандон Соппи. В самом начале второй половины встречи, на 46-й минуте, Адемола Лукман вывел хозяев вперёд после паса Брандона Соппи. Гости пытались спасти эту встречу, однако их стараний не хватило. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Аталанты».
После этого матча «Аталанта» временно возглавила турнирную таблицу итальянского чемпионата, набрав 24 очка. «Сассуоло» остался на девятом месте, в активе команды 12 очков.
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