«Мы должны сделать всё, чтобы выйти из группы». Жиру — о шансах «Милана» в ЛЧ

Нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал поражение от «Челси» в рамках Лиги чемпионов, а также высказался о шансах итальянского клуба выйти из группы.

«Бакайоко, Томори и я, игравшие в «Челси», стремились произвести большое впечатление в этом двойном противостоянии. Я не собираюсь прикрываться тем, что у нас отсутствовали четыре или пять основных игроков. На таком уровне это надо учитывать, но у нас была команда, чтобы конкурировать с «Челси». Мы хотели наверстать упущенное в ответном матче. Удаление немного выбило почву из-под ног, хотя матч мы начали очень хорошо. То удаление мне было очень тяжело принять. Трудно гнаться за командой, которая имеет опыт и потом спокойно владеет мячом.



Мы были очень разочарованы, и поэтому мы очень мотивированы хорошо закончить последние две игры на турнире. Мы знаем, что если выиграем эти встречи, то пройдём дальше. Хорошо, когда наша судьба находится в наших руках, но несомненно, что у нас есть мстительный дух по отношению к этому. Мы должны переломить тенденцию и сделать всё, чтобы её пройти», — приводит слова Жиру издание RMC Sport.

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