Гол Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Атлетиком» в матче Ла Лиги
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В ночь с 15 на 16 октября на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао завершился матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли «Атлетик» и мадридский «Атлетико». Финальный свисток Хорхе Фигероа Васкеса зафиксировал победу гостевой команды с минимальным счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 47-й минуте забил нападающий Антуан Гризманн: Альваро Мората покатил с правого края штрафной чуть назад в центр на Гризманна — Антуан набежал на мяч и ударом низом в касание не оставил Унаи Симону ни одного шанса. Французский футболист пробил в противоход вратарю, забив третий мяч в нынешнем чемпионате.
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