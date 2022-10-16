Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Атлетиком» в матче Ла Лиги

Гол Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Атлетиком» в матче Ла Лиги
Комментарии

В ночь с 15 на 16 октября на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао завершился матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли «Атлетик» и мадридский «Атлетико». Финальный свисток Хорхе Фигероа Васкеса зафиксировал победу гостевой команды с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 47-й минуте забил нападающий Антуан Гризманн: Альваро Мората покатил с правого края штрафной чуть назад в центр на Гризманна — Антуан набежал на мяч и ударом низом в касание не оставил Унаи Симону ни одного шанса. Французский футболист пробил в противоход вратарю, забив третий мяч в нынешнем чемпионате.

Гол Гризманна. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Испания - Примера. 9-й тур
15 октября 2022, суббота. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Гризманн – 47'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022