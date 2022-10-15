Мерсон заявил, что считает Роналду лучшим бомбардиром в истории

Британский футбольный эксперт Пол Мерсон заявил, что считает форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду лучшим бомбардиром всех времён.



«Если честно, в прошлом сезоне самым тяжёлым для меня было сидеть в этом кресле и говорить, что «Манчестер Юнайтед» не претендует на чемпионский титул, имея Роналду в составе.



Он один из величайших игроков всех времён. Для меня Роналду — лучший бомбардир в истории. Он забил 700 голов на клубном уровне, а это требует определённых усилий. Этот человек – легенда», — приводит слова Мерсона Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.



В текущем сезоне португальский форвард провёл за «Манчестер Юнайтед» 11 игр, забив два гола, также на счету Роналду одна голевая передача.

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