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Мерсон заявил, что считает Роналду лучшим бомбардиром в истории

Мерсон заявил, что считает Роналду лучшим бомбардиром в истории
Криштиану Роналду
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Британский футбольный эксперт Пол Мерсон заявил, что считает форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду лучшим бомбардиром всех времён.

«Если честно, в прошлом сезоне самым тяжёлым для меня было сидеть в этом кресле и говорить, что «Манчестер Юнайтед» не претендует на чемпионский титул, имея Роналду в составе.

Он один из величайших игроков всех времён. Для меня Роналду — лучший бомбардир в истории. Он забил 700 голов на клубном уровне, а это требует определённых усилий. Этот человек – легенда», — приводит слова Мерсона Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.

В текущем сезоне португальский форвард провёл за «Манчестер Юнайтед» 11 игр, забив два гола, также на счету Роналду одна голевая передача.

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