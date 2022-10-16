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«Ланс» минимально обыграл «Монпелье» в матче Лиги 1

«Ланс» минимально обыграл «Монпелье» в матче Лиги 1
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Завершился матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором «Ланс» на стадионе «Боллар-Делелис» принимал «Монпелье». Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Хакимом Бен Эль-Хаджем, завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в игре был забит на 68-й минуте, его автором стал Уэсли Саид. По ходу матча судья вынес четыре предупреждения, у гостей жёлтые карточки получили Элье Ваи и Максим Эстеве, в составе «Ланса» предупреждены Факундо Медина и Дейер Мачадо.

Благодаря победе «Ланс» набрал 24 очка и поднялся на третью строчку турнирной таблицы французского первенства, «Монпелье» (12), не набрав очков, остался на 10-й позиции. В следующем туре команды сыграют с «Марселем» и «Лионом» соответственно.

Франция - Лига 1. 11-й тур
15 октября 2022, суббота. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 0
Монпелье
Монпелье
1:0 Саид – 67'
Комментарии
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