Александр Кокорин сравнил жизнь в Италии и на Кипре
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Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин сравнил жизнь на Кипре, а именно в Лимасоле, где находится его команда, с проведённым временем в Италии, где форвард выступал за «Фиорентину».
«Есть Кипр, а есть Лимасол. Я очень удивлён. После Флоренции как будто попал в какой-то молодёжный город, где русскоязычная речь, что я, конечно, стал подзабывать. Мне это очень приятно.
Ты везде можешь найти русскую речь и то, что тебе нужно. Например, захотел пельмени – здесь они есть, захотел сырники на завтрак – тоже есть. В Италии возраст – плюс 60, а Лимасол – супермолодёжный город. Флоренция красивая, но взрослая», — сказал Кокорин в эфире «Русского радио Кипр».
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