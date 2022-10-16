Александр Кокорин поделился впечатлениями от «Ариса»

Российский форвард Александр Кокорин, в нынешнем сезоне выступающий за «Арис» (Лимасол), поделился впечатлениями от пребывания в клубе.

«Как-то так получилось, что я оказался в «Арисе», арендован у «Фиорентины». Приехал сюда на год – посмотреть, как здесь живётся. Задержусь ли? Как погода будет, посмотрим (смеётся). Я в восторге от команды. Молодое руководство, русскоговорящее, понимающее, что хочет. Кипр начал суперски развиваться в плане спорта и футбола.



Есть много команд, у которых фанаты могут рисовать и что-то ломать в городе, а «Арис» — другая история. Здесь семейный выход на матчи, дети, развитие. Во время игр у нас всё спокойно, цивильно, максимум – барабаны и поддержка.



Думаю, у этих ребят всё получится, они строят большие планы. У нас скоро откроется новый суперкрасивый стадион на 12 тысяч болельщиков. Мне сказали, что суперсовременную арену откроют в ноябре, и они хотят, чтобы на неё приходила русскоговорящая публика», — сказал Кокорин в эфире «Русского радио Кипр».