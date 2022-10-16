Александр Кокорин поделился впечатлениями от «Ариса»

Российский форвард Александр Кокорин, в нынешнем сезоне выступающий за «Арис» (Лимасол), поделился впечатлениями от пребывания в клубе.
«Как-то так получилось, что я оказался в «Арисе», арендован у «Фиорентины». Приехал сюда на год – посмотреть, как здесь живётся. Задержусь ли? Как погода будет, посмотрим (смеётся). Я в восторге от команды. Молодое руководство, русскоговорящее, понимающее, что хочет. Кипр начал суперски развиваться в плане спорта и футбола.
Есть много команд, у которых фанаты могут рисовать и что-то ломать в городе, а «Арис» — другая история. Здесь семейный выход на матчи, дети, развитие. Во время игр у нас всё спокойно, цивильно, максимум – барабаны и поддержка.
Думаю, у этих ребят всё получится, они строят большие планы. У нас скоро откроется новый суперкрасивый стадион на 12 тысяч болельщиков. Мне сказали, что суперсовременную арену откроют в ноябре, и они хотят, чтобы на неё приходила русскоговорящая публика», — сказал Кокорин в эфире «Русского радио Кипр».
- 16 октября 2022
-
00:50
-
00:44
-
00:31
-
00:30
-
00:24
-
00:10
-
00:04
-
00:03
-
00:03
-
00:02
- 15 октября 2022
-
23:57
-
23:53
-
23:49
-
23:40
-
23:31
-
23:30
-
23:15
-
23:09
-
23:05
-
23:02
-
22:51
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:17