Тренер «Оренбурга» рассказал, как поражение 0:8 от «Зенита» повлияло на команду

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка после игры с «Динамо» в Москве вспомнил о поражении от чемпиона России со счётом 0:8. По словам чешского наставника, это помогло команде сделать шаг вперёд.



«У нас был матч с «Зенитом», который мы проиграли 0:8. Ребята отреагировали так: о, что случилось? С того момента наша команда подросла. Через дня после у нас был кубковый матч в Ростове, с долгой дорогой – проиграли 1:3, но выступили очень хорошо. Мы хорошо среагировали на эти 0:8. А потом был матч в Нижнем Новгороде. Там не было хорошего футбола, как сегодня, но была дисциплина. И было именно то, что нужно – набрали очки, выиграли и стали шаг за шагом двигаться вперёд», – сказал Личка на пресс-конференции.



15 октября в Москве «Оренбург» выигрывал у «Динамо» со счётом 2:1 после дубля Владимира Сычевого. Однако голы Вячеслава Грулёва и Роберто Фернандеса на 64-й и 81-й минутах принесли победу столичной команде.