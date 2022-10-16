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Мбаппе может выкупить свой контракт у «ПСЖ» и покинуть клуб в зимнее трансферное окно

Мбаппе может выкупить свой контракт у «ПСЖ» и покинуть клуб в зимнее трансферное окно
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно, сообщает Madrid Universal со ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, Мбаппе может выкупить свой контракт у «ПСЖ». Отмечается, что форвард считает, что сможет сделать это и стать свободным агентом уже в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не устраивают некоторые вещи, происходящие в «ПСЖ», в том числе невыполненные обещания и плохое управление своей позицией на поле под управлением главного тренера Кристофа Галтье.

Интерес к форварду проявляют «Реал» и «Ливерпуль».

Контрактное соглашение французского форварда с парижанами рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов.

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