Каземиро высказался о тренерских качествах тен Хага и его работе в «МЮ»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением о сильных сторонах главного тренера команды Эрика тен Хага.



«Тен Хага отличают амбиции, тяжёлая работа и желание побеждать. И таков не только он, а весь его тренерский штаб. Они никогда не останавливаются на достигнутом, всегда хотят сделать что-то новое и дорабатывать нашу игру. Я считаю, что у «Манчестер Юнайтед» отличный тренер. Тен Хаг проводит хорошую работу здесь. В принципе, это было видно и по «Аяксу».



У нас подобраны разноплановые футболисты, с разными качествами. Я верю, что все мы адаптируемся к стилю игры тен Хага. У каждого тренера игровая модель своя, как и способ руководства командой. Я работал с Анчелотти и Зиданом. Преданность клубу и самоотверженность в своём деле – вот что важнее всего. А победа будет являться следствием того, что всё делается правильно», – приводит слова Каземиро официальный сайт манкунианцев.