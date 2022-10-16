Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каземиро высказался о тренерских качествах тен Хага и его работе в «МЮ»

Каземиро высказался о тренерских качествах тен Хага и его работе в «МЮ»
Комментарии

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением о сильных сторонах главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Тен Хага отличают амбиции, тяжёлая работа и желание побеждать. И таков не только он, а весь его тренерский штаб. Они никогда не останавливаются на достигнутом, всегда хотят сделать что-то новое и дорабатывать нашу игру. Я считаю, что у «Манчестер Юнайтед» отличный тренер. Тен Хаг проводит хорошую работу здесь. В принципе, это было видно и по «Аяксу».

У нас подобраны разноплановые футболисты, с разными качествами. Я верю, что все мы адаптируемся к стилю игры тен Хага. У каждого тренера игровая модель своя, как и способ руководства командой. Я работал с Анчелотти и Зиданом. Преданность клубу и самоотверженность в своём деле – вот что важнее всего. А победа будет являться следствием того, что всё делается правильно», – приводит слова Каземиро официальный сайт манкунианцев.

В «Манчестер Юнайтед» теперь будет топовая связка. Как Каземиро впишется в игру команды В «Манчестер Юнайтед» теперь будет топовая связка. Как Каземиро впишется в игру команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022