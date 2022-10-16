«Ситуация плохая». Хаби Алонсо – о поражении «Байера» 1:5 в матче с «Айнтрахтом»
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал разгромное поражение во Франкфурте в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом».
«Только мы являемся теми, кто должен принять эту ситуацию – лично я, как тренер, а также футболисты и персонал. И никто нам не поможет. Нет никаких оправданий. Нам нужно извлечь всё самое важное из сегодняшнего поражения и идти дальше.
Ситуация плоха. Однако мы не должны думать о том, что будет в конце сезона. Сейчас нужно продолжать работать и верить в то, что у нас всё получится. Впереди напряжённая неделя. Это футбол – каждую неделю у тебя ещё один, новый шанс», – приводит слова Алонсо с послематчевой пресс-конференции «Твиттер» леверкузенского клуба.
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