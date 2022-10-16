Джака – о Зинченко: он говорил и говорил, я думал: «Когда ты собираешься остановиться?»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака высказался об одноклубнике, украинце Александре Зинченко.

«У каждого свой характер, свои качества. Александр Зинченко забавный парен, с ним можно шутить. У нас была встреча перед игрой с «Ливерпулем», и он говорил, говорил, говорил, говорил и говорил. Поскольку он сидел позади меня, я думал: «Когда ты собираешься остановиться?». Он прекрасный парень, он очень открытый. Нам нужен такой человек в нашей команде», — приводит слова Джаки Goal.

Зинченко перешёл в «Арсенал» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 1 результативную передачу.