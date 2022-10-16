Черевченко: как оценю работу Цорна и компании в «Локомотиве»? Таблица всё показывает

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о победе команды в матче 13-го тура РПЛ с «Торпедо» (1:0), благодаря которой железнодорожники прервали серию из пяти поражений в чемпионате, а также кратко резюмировал работу Томаса Цорна и немецких тренеров.



«Пока рановато говорить, что «Локомотив» вернулся на победные рельсы, нельзя по одной игре судить. Да, выиграли, прервали серию, это уже внушает оптимизм. Футболисты должны воспрянуть духом, тем более что «Торпедо» всегда был принципиальным соперником для болельщиков «Локомотива». Игра непростая, но, когда встречаются две московские команды, без разницы, на каком ты месте.



Как в целом оценю итоги работы Томаса Цорна и компании? А вы на турнирную таблицу посмотрите. Тут не о чем рассуждать. Таблица всё показывает», – приводит слова Черевченко «РБ Спорт».