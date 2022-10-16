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Клопп: я бы предпочёл, чтобы Гвардиола взял творческий отпуск на четыре года

Клопп: я бы предпочёл, чтобы Гвардиола взял творческий отпуск на четыре года
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Буду ли я скучать, когда Гвардиола покинет «Манчестер Сити»? Нет, я бы предпочёл, чтобы Пеп взял творческий отпуск на четыре года! На самом деле, я предпочел бы, чтобы он взял творческий отпуск на последние четыре года! Честно говоря, это шутка. Но я не знаю, как часто мне приходится это говорить, но он лучший менеджер в мире, и он доказывает это постоянно, каждый день. Пеп и я не лучшие друзья, потому что не знаем друг друга, но я уважаю его и знаю, что он тоже уважает то, что мы делаем. Это нормально. Для соперничества не нужно проявлять неуважение. Я всегда могу признать великолепие, когда вижу его, и здесь дело обстоит именно так», — приводит слова Клоппа Goal.

16 октября «Ливерпулю» предстоит провести с «Манчестер Сити» в 11-м туре АПЛ.

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