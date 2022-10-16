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Игорь Черевченко: аудит в «Локомотиве» будет, при мне его тоже проводили

Игорь Черевченко: аудит в «Локомотиве» будет, при мне его тоже проводили
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Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко оценил работу Томаса Цорна, недавно покинувшего клуб.

«Призывают возбуждать уголовные дела по итогам работы Цорна и компании? Насчёт уголовных дел ничего не могу сказать. Но аудиты проводят во всех командах. Это всегда было, есть и будет, тем более в государственных организациях. Когда я работал в «Локомотиве», там тоже проводился аудит.

К чему это может привести? Не знаю, меня там не было. Я все знаю только из прессы», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 15 октября, в рамках 13-го тура РПЛ «Локомотив» на выезде играл с «Торпедо». Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0. «Локомотив» набрал 12 очков и занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата.

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