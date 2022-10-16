Симеоне – о травме Облака: Ян мало помнил из произошедшего с ним

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак не смог доиграть матч 9-го тура Примеры с «Атлетиком» (1:0) из-за травмы, который состоялся вчера, 15 октября.

Голкипер столкнулся с оппонентом, после чего потребовал словенцу понадобилась медицинская помощь, а чуть позднее стало известно, что он не сможет продолжить участие во встрече. На 69-й минуте Облака заменил Иво Грбич.

По словам наставника «матрасников» Диего Симеоне, столкновение вызвало у Облака потерю памяти.

«Ян мало что помнил из произошедшего с ним. Надеюсь, он быстро поправится», – цитирует специалиста Mundo Deportivo.

После девяти туров «Атлетико» занимает 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 19 очков. Клуб из Бильбао располагается на 4-й позиции (17 очков).

В следующем туре мадридская команда на своей арене сразится «Райо Вальекано». Игра пройдёт в ближайший вторник, 18 октября. Баски в этот же день сыграют на выезде с «Хетафе».

Гол Гризманна. Видеоролик:

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