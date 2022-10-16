Карпукас: я не игрок, который часто забивает. Даже не готовил празднование гола

Футболист «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал свою награду лучшему игроку матчу с «Торпедо».

«Забитый гол? Я не был готов, даже не подготовил празднование после забитого мяча. Но я очень рад, что удалось забить. Но самое главное, что мы сегодня победили и три очка заработали.

Прокручивал ли я эпизод с забитым голом? Да нет, я не игрок, который часто забивает. Но сегодня получилось, я очень рад.

Что изменилось за последние три дня в команде? Настрой как был, так и остался. Просто не всё у нас получалось в игре, не всегда добивались результата. А так осталось всё то же самое. Ещё трудно говорить о том, что уже поменялось или поменяется", — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

Напомним, в матче 13-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл «Торпедо» со счётом 1:0.