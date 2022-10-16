Карпукас: я не игрок, который часто забивает. Даже не готовил празднование гола

Футболист «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал свою награду лучшему игроку матчу с «Торпедо».
«Забитый гол? Я не был готов, даже не подготовил празднование после забитого мяча. Но я очень рад, что удалось забить. Но самое главное, что мы сегодня победили и три очка заработали.
Прокручивал ли я эпизод с забитым голом? Да нет, я не игрок, который часто забивает. Но сегодня получилось, я очень рад.
Что изменилось за последние три дня в команде? Настрой как был, так и остался. Просто не всё у нас получалось в игре, не всегда добивались результата. А так осталось всё то же самое. Ещё трудно говорить о том, что уже поменялось или поменяется", — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».
Напомним, в матче 13-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл «Торпедо» со счётом 1:0.
- 16 октября 2022
-
06:45
-
06:36
-
06:30
-
06:20
-
06:11
-
06:00
-
05:23
-
05:21
-
05:12
-
04:41
-
04:33
-
04:12
-
03:51
-
03:50
-
03:29
-
03:17
-
03:16
-
02:40
-
02:26
-
02:19
-
02:12
-
01:55
-
00:50
-
00:44
-
00:31
-
00:30
-
00:24
-
00:10
-
00:04
-
00:03
-
00:03
-
00:02
- 15 октября 2022
-
23:57
-
23:53
-
23:49