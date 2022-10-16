Бразилец Мойзес рассказал, почему сорвался его трансфер в ЦСКА несколько лет назад

Бразильский игрок столичного ЦСКА Мойзес признался, что хотел перейти в армейский клуб в 2017 году, но в тот момент его не отпустил «Коринтианс», за который он тогда выступал.

««Коринтианс» не отпустил меня. Их не устроило финансовое предложение. Не помню о какой сумме тогда шла речь, но интерес был существенным. Дело было в «Коринтиансе». Тогда на представителя клуба вышел Андрей Мовсесян, затем уже были разговоры с моим агентом», – сказал Мойзес в интервью «Матч ТВ».

Мойзес в сезоне-2022/2023 провёл 11 игр во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

Сегодня, 16 октября, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в столичном дерби, которое пройдёт в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.