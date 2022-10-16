Иван Игнатьев рассказал об атмосфере в «Локо», когда клуб оказался в зоне стыковых матчей

Форвард московского «Локомотива» Иван Игнатьев поделился подробностями атмосферы, которая царила в стане команды во времена её нахождения в самом низу турнирной таблицы РПЛ.

«Ситуация внутри команды была серьёзная. Пять игр без побед — это очень тяжело. Даже психологически тяжелее в раздевалке и во время тренировок. Все ребята пытались подавить негативное настроение положительными эмоциями, но внутри всё равно все и всё понимали. Победа над «Торпедо» — очень важная прежде всего в психологическом плане», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вчера, 15 октября, «Локомотив» прервал серию из пяти поражений в РПЛ, обыграв «Торпедо» со счётом 1:0. После 13 туров чемпионата железнодорожники занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 очков.