Бразилец Мойзес заявил, что с нетерпением ждёт ноябрьских матчей, чтобы сыграть на холоде

Бразильский игрок столичного ЦСКА Мойзес рассказал об отношении к холоду, а также поделился ожиданиями от зимних матчей в России.

«Какое место посетил в России прежде всего? Конечно, Красную площадь, плюс мы с женой открыли для себя большое количество очень крутых ресторанов. Кстати, при переезде сюда мы с женой говорили о холоде. Ну вот я всё жду уже с нетерпением и трепетом, когда же этот холод придёт.

Уже многие готовят меня психологически, что будет холодно. Конечно, игра при минусовой температуре будет для меня чем‑то новым, но меня это не пугает.

При какой самой низкой температуре играл? Самая низкая в Бразилии? Ух, наверное, было градусов 7-8. Например, в Порту‑Алегри очень сильный ветер, поэтому опыт выходить на поле в шапочках и термобелье у нас есть», — приводит слова Мойзеса «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 16 октября, в рамках 13-го тура РПЛ ЦСКА сыграет со «Спартаком».