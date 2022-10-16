Сергей Овчинников: люблю хлебные крошки, «Спартак» — хороший клуб. Мне уже всё равно
Поделиться
Бывший вратарь «Локомотива», сборной России и экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников заявил, что полюбил хлебные крошки, а «Спартак» у него больше не вызывает негатив.
«Полюбил ли я хлебные крошки? Люблю, люблю. Всё люблю! И «Спартак»… Это хороший клуб.
Я не любил «Спартак»? Это было 40 лет назад. Сейчас мне уже всё равно», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».
Напомним, в далёком прошлом Овчинников прославился фразой о том, что больше всего в жизни не любит две вещи: хлебные крошки и «Спартак».
Напомним, сегодня, 16 октября, в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет со «Спартаком». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
Агент Гурцкая: трансфер Бальде в «Спартак» — вредительство
Комментарии
- 16 октября 2022
-
10:00
-
09:53
-
09:46
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
07:33
-
07:06
-
06:45
-
06:36
-
06:30
-
06:20
-
06:11
-
06:00
-
05:23
-
05:21
-
05:12
-
04:41
-
04:33
-
04:12
-
03:51
-
03:50
-
03:29
-
03:17
-
03:16
-
02:40
-
02:26
-
02:19
-
02:12
-
01:55
-
00:50
Партнерский контент