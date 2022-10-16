Сергей Овчинников: люблю хлебные крошки, «Спартак» — хороший клуб. Мне уже всё равно

Бывший вратарь «Локомотива», сборной России и экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников заявил, что полюбил хлебные крошки, а «Спартак» у него больше не вызывает негатив.

«Полюбил ли я хлебные крошки? Люблю, люблю. Всё люблю! И «Спартак»… Это хороший клуб.

Я не любил «Спартак»? Это было 40 лет назад. Сейчас мне уже всё равно», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Напомним, в далёком прошлом Овчинников прославился фразой о том, что больше всего в жизни не любит две вещи: хлебные крошки и «Спартак».

Напомним, сегодня, 16 октября, в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет со «Спартаком». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

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