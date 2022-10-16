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ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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ЦСКА — «Спартак»: во сколько начало матча 13-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

ЦСКА — «Спартак»: во сколько начало матча 13-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 16 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Главный судья встречи — Игорь Демешко (Химки).

Хозяева занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 24 очка в 12 играх. Армейцы в прошлом туре сыграли вничью с «Динамо» (1:1). Красно-белые располагаются на третьей строчке с 25 очками. Гости не проигрывают уже в четырёх подряд матчах отечественного чемпионата.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Последний раз команды встречались в 1/4 финала Кубка России – 2021/2022. Тогда победу сумел одержать «Спартак» со счётом 1:0.

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