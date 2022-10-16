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«Облегчение». Иван Игнатьев — об уходе Циннбауэра и Цорна из «Локомотива»

«Облегчение». Иван Игнатьев — об уходе Циннбауэра и Цорна из «Локомотива»
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Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал уход из команды спортивного директора клуба Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Реагировать на перестановки приходится в любом случае — всё же ушёл тренер. Какая именно была реакция? У игроков было какое-то облегчение. Ушло напряжение. Мы начали добавлять больше позитива — как раз с такими эмоциями готовились к игре с «Торпедо». Моя реакция на изменения в клубе следующая: определённый этап прошёл, теперь начинается следующий. Нужно взять себя в руки и готовиться к играм — постараться достичь результата», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В матче 13-го тура РПЛ железнодорожники на выезде обыграли «Торпедо» (1:0).

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