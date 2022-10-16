«Облегчение». Иван Игнатьев — об уходе Циннбауэра и Цорна из «Локомотива»
Поделиться
Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал уход из команды спортивного директора клуба Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
«Реагировать на перестановки приходится в любом случае — всё же ушёл тренер. Какая именно была реакция? У игроков было какое-то облегчение. Ушло напряжение. Мы начали добавлять больше позитива — как раз с такими эмоциями готовились к игре с «Торпедо». Моя реакция на изменения в клубе следующая: определённый этап прошёл, теперь начинается следующий. Нужно взять себя в руки и готовиться к играм — постараться достичь результата», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В матче 13-го тура РПЛ железнодорожники на выезде обыграли «Торпедо» (1:0).
Комментарии
- 16 октября 2022
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:46
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
07:33
-
07:06
-
06:45
-
06:36
-
06:30
-
06:20
-
06:11
-
06:00
-
05:23
-
05:21
-
05:12
-
04:41
-
04:33
-
04:12
-
03:51
-
03:50
-
03:29
-
03:17
-
03:16
-
02:40
-
02:26
-
02:19
-
02:12
-
01:55
Партнерский контент