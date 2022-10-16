Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак».
«Многие думают, что «Спартак» — фаворит, потому что много забивают. Я бы так не сказал. Как мне кажется, шансы 50 на 50. И те и другие наверху. У обеих команд есть плюсы и минусы.
У «Спартака» хорошая форма у Промеса и Соболева, но сзади много проблем: «Крылья Советов» два забили, но ещё три не забили. У ЦСКА, наоборот: сзади получше, но нет так такой результативности впереди.
Часто думают, что матч будет результативным. А потом получается 1:1 или 0:0. Такое тоже может быть. В прошлом году было похожее. Всё складывается к ничьей, но кто-то выиграет в один мяч», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 16 октября 2022
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