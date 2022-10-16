Муми Нгамалё рассказал, как улучшить результаты «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамалё после матча 13-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:2) высказался об атмосфере в команде.
«С «Оренбургом» была нервная игра. Мы должны усердно работать, тогда уверенность будет постепенно приходить от игры к игре.
Что касается серии из поражений, в раздевалки всё равно была позитивная атмосфера. Важно оставаться спокойным, чтобы достигать поставленных целей и выигрывать следующую игру. Да, мы не можем изменить то, что уже произошло, но зато можем концентрироваться на каждой предстоящей игре. Мы много говорили о нашем сопернике, «Оренбурге», о нашей стратегии и плане на игру. У «Динамо» получилось задуманное — мы добыли три очка. Чтобы улучшить качество игры, нам, игрокам, нужно больше доверять друг другу.
Не могу сказать, что мы сильно нервничаем из-за положения в таблице. Конечно, хочется побеждать в каждой игре. К сожалению, не всегда получается, что-то не работает. Нужно продолжать усердно работать и тренироваться, тогда придёт результат», — сказал Нгамалё в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 16 октября 2022
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