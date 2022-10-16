Полузащитник «Динамо» Нгамалё: Йоканович верит в нас — этим и мотивирует команду
Поделиться
Полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:2) рассказал о взаимоотношениях игроков московской команды с главным тренером Славишей Йокановичем.
«Могу с уверенностью сказать, что у игроков «Динамо» отличное взаимопонимание с Йокановичем. Мы знаем его требования и должны их выполнять. Славиша много общается с игроками, всегда старается быть на позитиве. Он повторяет, что мы должны работать, играть и отдавать на поле свой максимум. Йоканович верит в нас — этим и мотивирует команду», — сказал Нгамалё в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
«Динамо» с 20 очками поднялось на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Оренбург» (18) — девятый.
Комментарии
- 16 октября 2022
-
11:35
-
11:32
-
11:06
-
11:03
-
10:45
-
10:37
-
10:37
-
10:30
-
10:27
-
10:22
-
10:15
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:46
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
07:33
-
07:06
-
06:45
-
06:36
-
06:30
-
06:20
-
06:11
-
06:00
-
05:23
-
05:21
-
05:12
-
04:41
-
04:33
Партнерский контент