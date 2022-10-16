Полузащитник «Динамо» Нгамалё: Йоканович верит в нас — этим и мотивирует команду

Полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:2) рассказал о взаимоотношениях игроков московской команды с главным тренером Славишей Йокановичем.

«Могу с уверенностью сказать, что у игроков «Динамо» отличное взаимопонимание с Йокановичем. Мы знаем его требования и должны их выполнять. Славиша много общается с игроками, всегда старается быть на позитиве. Он повторяет, что мы должны работать, играть и отдавать на поле свой максимум. Йоканович верит в нас — этим и мотивирует команду», — сказал Нгамалё в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Динамо» с 20 очками поднялось на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Оренбург» (18) — девятый.