Нападающий «Локомотива» Игнатьев: победы приходят, когда команда бьётся друг за друга
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Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, за счёт чего команда может добиться хороших результатов в предстоящих играх. Победа в игре 13-го тура РПЛ с «Торпедо» (1:0) стала для железнодорожников первой в шести матчах турнира.
«Победы приходят, когда команда бьётся друг за друга. Футбол всё-таки командный вид спорта. Мастерства нам хватит, чтобы создать несколько моментов в игре. Главное, чтобы была самоотдача. В матче с «Торпедо» выложился каждый игрок «Локомотива», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Победа позволила железнодорожникам набрать 12 очков и подняться на 12-е место в таблице. Ближайший матч «Локомотив» проведёт 18 октября в Кубке России с «Химками».
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