Юран поделился ожиданиями от дерби ЦСКА — «Спартак»

Известный российский тренер Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак». Московское дерби пройдёт сегодня на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«Сомневаюсь, что мы увидим обоюдоострую игру. Всё-таки это дерби. Вряд ли команды рискнут действовать на встречных курсах. Если слишком сильно раскрываться, то можно и уступить, а на кону важнейшие очки. Допускаю, что соперники покажут сдержанный футбол с оглядкой на собственные ворота, чтобы не пропускать быстрые встречные атаки.

Скорее, мы увидим тренерские шахматы от Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова. Уверен, оба хорошо изучили слабые места оппонентов. К тому же в их распоряжении имеются исполнители высокого класса. И на первый план выйдет желание закрыть их. Поэтому очень важны дисциплина и хорошая реализация моментов», — приводит слова Юрана RT.