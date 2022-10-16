Антуан Гризманн извинился перед фанатами «Атлетико» за переход в «Барселону» в 2019 году

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу в матче 9-го тура Примеры с «Атлетиком» (1:0), а также извинился перед болельщиками мадридского клуба за переход в «Барселону» в 2019 году.
«Вся команда проделала невероятную работу. Мы бежали вместе, атаковали, действовали как команда. Мы через многое прошли, но добиться победы в итоге — это лучшее чувство. Я счастлив, потому что мои дети будут спрашивать, забил ли я гол, и я смогу ответить утвердительно.
Я рад, что заключил контракт с «Атлетико» и стал полноценным игроком этого клуба. Но я бы хотел извиниться. Хочу попросить прощения за вред, который, возможно, причинил людям. Но лучший способ это сделать — это показать всё, на что я способен, на поле. Мы на правильном пути», — приводит слова Гризманна AFP.
«Атлетик Б» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 9-й тур
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