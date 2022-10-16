«Реал» — «Барселона»: во сколько начало матча Примеры, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 16 октября, в центральном матче 9-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» примет каталонскую «Барселону». «Эль класико» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск.

В прямом эфире дерби «Реал» — «Барселона» можно посмотреть в Okko.

Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Хосе Санчес Мартинес. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На данный момент «Реал» и «Барселона» лидируют в чемпионате Испании — команды набрали по 22 очка за восемь туров. Сине-гранатовые занимают первое место в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям.

В прошлом туре «Реал» обыграл «Хетафе»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.