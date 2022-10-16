Лоськов и Пашинин снова войдут в тренерский штаб «Локомотива»
Поделиться
Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин возвращаются к работе в тренерском штабе основной команды «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее специалисты уже входили в тренерский штаб железнодорожников. В апреле 2022 года «Локомотив» объявил, что Лоськов и Пашинин покидают тренерский штаб основной команды.
Напомним, ранее пост главного тренера «Локомотива» покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. Исполняющим обязанности наставника московской команды стал Андрей Фёдоров.
«Локомотив» в 13 матчах набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30).
Комментарии
- 16 октября 2022
-
11:35
-
11:32
-
11:06
-
11:03
-
10:45
-
10:37
-
10:37
-
10:30
-
10:27
-
10:22
-
10:15
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:46
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
07:33
-
07:06
-
06:45
-
06:36
-
06:30
-
06:20
-
06:11
-
06:00
-
05:23
-
05:21
-
05:12
-
04:41
-
04:33
Партнерский контент