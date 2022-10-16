Лоськов и Пашинин снова войдут в тренерский штаб «Локомотива»

Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин возвращаются к работе в тренерском штабе основной команды «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее специалисты уже входили в тренерский штаб железнодорожников. В апреле 2022 года «Локомотив» объявил, что Лоськов и Пашинин покидают тренерский штаб основной команды.

Напомним, ранее пост главного тренера «Локомотива» покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. Исполняющим обязанности наставника московской команды стал Андрей Фёдоров.



«Локомотив» в 13 матчах набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30).