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«Челси» готов потратить на трансфер Беллингема свыше € 100 млн

«Челси» готов потратить на трансфер Беллингема свыше € 100 млн
Джуд Беллингем
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Лондонский «Челси» всерьёз рассматривает подписание полузащитника «Боруссии» из Дортмунда Джуда Беллингема. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, Беллингем – трансфер мечты для руководства «Челси», владелец команды Тодд Боули готов расстаться с суммой свыше € 100 млн. В «Боруссии» понимают, что молодой англичанин является желанной целью для других клубов, немцы намерены заработать на продаже не менее € 120 млн.

Сообщается, что, кроме Беллингема, лондонцы заинтересованы в кандидатуре Деклана Райса из «Вест Хэм Юнайтед», однако «молотобойцы» потребуют за хавбека не менее € 170 млн.

В текущем сезоне Беллингем провёл за дортмундцев 13 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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