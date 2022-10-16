«Челси» готов потратить на трансфер Беллингема свыше € 100 млн

Лондонский «Челси» всерьёз рассматривает подписание полузащитника «Боруссии» из Дортмунда Джуда Беллингема. Об этом сообщает Sport Bild.
По информации источника, Беллингем – трансфер мечты для руководства «Челси», владелец команды Тодд Боули готов расстаться с суммой свыше € 100 млн. В «Боруссии» понимают, что молодой англичанин является желанной целью для других клубов, немцы намерены заработать на продаже не менее € 120 млн.
Сообщается, что, кроме Беллингема, лондонцы заинтересованы в кандидатуре Деклана Райса из «Вест Хэм Юнайтед», однако «молотобойцы» потребуют за хавбека не менее € 170 млн.
В текущем сезоне Беллингем провёл за дортмундцев 13 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
Новый уровень «Арсенала», старый уровень судейства. Выпуск 122
- 16 октября 2022
-
11:35
-
11:32
-
11:06
-
11:03
-
10:45
-
10:37
-
10:37
-
10:30
-
10:27
-
10:22
-
10:15
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:46
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
07:33
-
07:06
-
06:45
-
06:36
-
06:30
-
06:20
-
06:11
-
06:00
-
05:23
-
05:21
-
05:12
-
04:41
-
04:33