Гвардиола: у Холанда будет много тяжёлых моментов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что нападающему «горожан» Эрлингу Холанду ещё предстоит столкнуться с трудностями, поскольку ему будет непросто поддерживать хорошую форму на протяжении всего сезона.



«У Эрлинга будет много тяжёлых моментов, и в такие моменты он должен сказать себе: «Всё в порядке, переходи на следующий этап». Мы были поражены его характером и настроем. Мы знаем, какими Эрлинг обладает качествами, но пока не знаем, как он проходит через тяжёлые моменты.



Эрлинг никогда не выключается из игры. Он всегда находится в процессе. Когда у тебя есть определённые способности и ты веришь в себя, всё становится проще. Холанд всегда начеку, он даёт понять, что готов быть в нужное время в нужном месте», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

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