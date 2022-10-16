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«Тоттенхэм» планирует заключить с Конте долгосрочный контракт

«Тоттенхэм» планирует заключить с Конте долгосрочный контракт
Антонио Конте
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Руководство «Тоттенхэм Хотпсур» довольно тем, как команда выступает при итальянском специалисте Антонио Конте. В клубе рассчитывают продлить соглашение с тренером, сообщает Sports Mole со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, «Тоттенхэм Хотспур» планирует начать переговоры с Антонио Конте о новом контракте в следующем месяце. Текущее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года и предусматривает возможность продления на один год.

Бывший главный тренер «Челси» и миланского «Интера» возглавляет «шпор» с ноября прошлого года. Конте смог вывести лондонцев в Лигу чемпионов по итогам сезона-2021/2022.

«Шпоры» лидируют в группе D Лиги чемпионов с семью очками в четырёх играх, в случае победы над «Спортингом» английский клуб квалифицируется в плей-офф.

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