«Манчестер Сити» может позволить себе трансфер Мбаппе

«Манчестер Сити» может позволить себе приобретение форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, несмотря на то что в минувшее трансферное окно англичане уже совершили звёздное подписание в линию атаки в лице норвежского форварда Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Marca.



Отмечается, что мадридский «Реал», который в прошлом сезоне был близок к подписанию француза, хотел также осуществить трансфер Холанда, чтобы интегрировать в состав двух звёздных форвардов и доминировать на европейской арене.



По информации источника, переход Мбаппе в «Сити» не кажется очень вероятным, но у англичан нет никаких финансовых ограничений для осуществления трансфера.



Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» твёрдо намерен покинуть клуб в ближайшее время.

Игрока не устраивают некоторые вещи, происходящие в «ПСЖ», в том числе невыполненные обещания и плохое управление своей позицией на поле под руководством главного тренера Галтье.

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