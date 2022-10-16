Ильзат Ахметов: в старте играть приятно, но хочется побеждать

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался после поражения «быков» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:3). Футболист заявил, что выходить в стартовом составе – это приятно, но ему хочется побеждать. Это был первый матч Ахметова в стартовом составе «Краснодара».

«Был ли это мой лучший матч в составе «Краснодара»? Двоякие впечатления. На поле вышел с огромным желанием. Хотел проявить себя в этой игре, и отчасти это получилось, но команда проиграла. Значит, где-то недоработал. Конечно, в старте играть приятно, но хочется также приносить пользу команде и побеждать», — приводит слова Ахметова «РБ Спорт».

«Ахмат» набрал 20 очков и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы. «Краснодар» (21) — пятый.