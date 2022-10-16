Билялетдинов: дерби ЦСКА — «Спартак» носит психологический толчок на большую часть сезона
Поделиться
Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.
«Я много раз чего-то ожидал, когда-то попадал, когда-то нет. Прогнозов никаких нет, дерби есть дерби. Это матч, который носит психологический толчок на большую часть сезона. Принципиальное противостояние. Мы будем смотреть в этом туре два московских дерби. К сожалению, для «Локомотива» и «Торпедо» это вопрос нижней части таблицы, а для «Спартака» и ЦСКА – верхней части. Тут сложно давать прогнозы, у каждого свои задачи. Причём у всех четырёх клубов они разнятся. Надо признать, интересный тур», – сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Комментарии
- 16 октября 2022
-
12:50
-
12:45
-
12:39
-
12:35
-
12:28
-
12:20
-
12:15
-
12:14
-
12:06
-
12:03
-
11:46
-
11:35
-
11:32
-
11:06
-
11:03
-
10:45
-
10:37
-
10:37
-
10:30
-
10:27
-
10:22
-
10:15
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:46
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
07:33
-
07:06
Партнерский контент