Билялетдинов: дерби ЦСКА — «Спартак» носит психологический толчок на большую часть сезона

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

«Я много раз чего-то ожидал, когда-то попадал, когда-то нет. Прогнозов никаких нет, дерби есть дерби. Это матч, который носит психологический толчок на большую часть сезона. Принципиальное противостояние. Мы будем смотреть в этом туре два московских дерби. К сожалению, для «Локомотива» и «Торпедо» это вопрос нижней части таблицы, а для «Спартака» и ЦСКА – верхней части. Тут сложно давать прогнозы, у каждого свои задачи. Причём у всех четырёх клубов они разнятся. Надо признать, интересный тур», – сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.