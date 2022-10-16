Гильерме заявил, что был бы рад возвращению Сёмина в «Локомотив»
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Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме ответил на вопрос о возможном возвращении Юрия Сёмина на пост главного тренера железнодорожников.
«Хотел бы возвращения Сёмина в «Локомотив» и общался ли с ним? Общался. Юрий Палыч — легенда, мы все его знаем. Я всегда буду рад поработать с ним. К сожалению, решение принимаю не я. Сёмин — не только тренер для меня, но и человек, которого я сильно уважаю. У нас есть руководство клуба, «РЖД» — они принимают решение по новому тренеру. Ждём», — приводит слова Маринато Гильерме «РБ Спорт».
Напомним, пост наставника железнодорожников покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. Временно исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен Андрей Фёдоров.
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