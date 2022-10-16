Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Нигматуллин: «Спартак» и ЦСКА очень хотят составить конкуренцию «Зениту»

Руслан Нигматуллин: «Спартак» и ЦСКА очень хотят составить конкуренцию «Зениту»
Комментарии

Бывший голкипер ЦСКА и «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего дерби московских команд. Встреча пройдёт сегодня, 16 октября, начало – в 20:00 мск.

«ЦСКА – «Спартак», безусловно, украшение чемпионата, где бы команды ни находились. Это центральный матч тура, с большим нетерпением жду игры.

И «Спартак», и ЦСКА очень хотят составить конкуренцию «Зениту», так что в противостоянии с «Зенитом» победитель дерби будет иметь больше шансов. С другой стороны, это всего лишь дерби. Да, игра за шесть очков, но побеждать нужно как и в матчах с аутсайдерами. Желательно при этом делать как можно меньше осечек.

«Спартак» в этом году радует, армейцы тоже обрели определённое лицо с новым тренером, но спотыкаются. Перед дерби «Спартак» выглядит более предпочтительно», – сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме
Акинфеев назвал задачу ЦСКА на дерби со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022