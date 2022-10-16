Руслан Нигматуллин: «Спартак» и ЦСКА очень хотят составить конкуренцию «Зениту»

Бывший голкипер ЦСКА и «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего дерби московских команд. Встреча пройдёт сегодня, 16 октября, начало – в 20:00 мск.



«ЦСКА – «Спартак», безусловно, украшение чемпионата, где бы команды ни находились. Это центральный матч тура, с большим нетерпением жду игры.



И «Спартак», и ЦСКА очень хотят составить конкуренцию «Зениту», так что в противостоянии с «Зенитом» победитель дерби будет иметь больше шансов. С другой стороны, это всего лишь дерби. Да, игра за шесть очков, но побеждать нужно как и в матчах с аутсайдерами. Желательно при этом делать как можно меньше осечек.



«Спартак» в этом году радует, армейцы тоже обрели определённое лицо с новым тренером, но спотыкаются. Перед дерби «Спартак» выглядит более предпочтительно», – сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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