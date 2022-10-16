«Крылья Советов» — «Сочи»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ
Поделиться
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Сочи» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 16 октября, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Сочи».
«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Зотов, Чиркович, Коваленко, Витюгов, Пиняев, Рахманович, Глушенков.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Сиссако, Нобоа, Цаллагов, Шипунов, Джорджевич, Сарвели.
«Сочи» в 12 матчах набрал 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Крылья Советов» (11) — на 13-м месте.
Комментарии
- 16 октября 2022
-
12:50
-
12:45
-
12:39
-
12:35
-
12:28
-
12:20
-
12:15
-
12:14
-
12:06
-
12:03
-
11:46
-
11:35
-
11:32
-
11:06
-
11:03
-
10:45
-
10:37
-
10:37
-
10:30
-
10:27
-
10:22
-
10:15
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:46
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
07:33
-
07:06
Партнерский контент