«Крылья Советов» — «Сочи»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Сочи» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 16 октября, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Сочи».



«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Зотов, Чиркович, Коваленко, Витюгов, Пиняев, Рахманович, Глушенков.



«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Сиссако, Нобоа, Цаллагов, Шипунов, Джорджевич, Сарвели.



«Сочи» в 12 матчах набрал 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Крылья Советов» (11) — на 13-м месте.