«Спартак» поздравил Андрея Тихонова с днём рождения

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила с днём рождения бывшего футболиста команды Андрея Тихонова. Сегодня, 16 октября 2022 года, известному спортсмену исполняется 52 года.
«Андрею Тихонову – 52 года! Сегодня день рождения празднует один из самых ярких футболистов «Спартака» 90-х годов, любимец наших болельщиков Андрей Валерьевич Тихонов!
Поздравляем Андрея Валерьевича с днём рождения, желаем ему удачи, исполнения планов и успехов!» — написала пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале.
Напомним, Андрей Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 год. В составе красно-белых он провёл 265 матчей, забил 90 голов и отдал 44 результативные передачи. Также он выступал за «Химки», «Крылья Советов», «Локомотив» из Астаны и ряд других команд.
- 16 октября 2022
-
12:50
-
12:45
-
12:39
-
12:35
-
12:28
-
12:20
-
12:15
-
12:14
-
12:06
-
12:03
-
11:46
-
11:35
-
11:32
-
11:06
-
11:03
-
10:45
-
10:37
-
10:37
-
10:30
-
10:27
-
10:22
-
10:15
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:46
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
07:33
-
07:06