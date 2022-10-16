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«Спартак» поздравил Андрея Тихонова с днём рождения

«Спартак» поздравил Андрея Тихонова с днём рождения
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Пресс-служба московского «Спартака» поздравила с днём рождения бывшего футболиста команды Андрея Тихонова. Сегодня, 16 октября 2022 года, известному спортсмену исполняется 52 года.

«Андрею Тихонову – 52 года! Сегодня день рождения празднует один из самых ярких футболистов «Спартака» 90-х годов, любимец наших болельщиков Андрей Валерьевич Тихонов!

Поздравляем Андрея Валерьевича с днём рождения, желаем ему удачи, исполнения планов и успехов!» — написала пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале.

Напомним, Андрей Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 год. В составе красно-белых он провёл 265 матчей, забил 90 голов и отдал 44 результативные передачи. Также он выступал за «Химки», «Крылья Советов», «Локомотив» из Астаны и ряд других команд.

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