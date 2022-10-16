«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:00 мск

Сегодня, 16 октября, состоится встреча 11-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, начало – в 16:00 мск. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Команда из Манчестера после восьми проведённых матчей имеет в активе 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Ньюкасл» в девяти встречах набрал 14 очков и располагается строчкой ниже.



В предыдущем матче турнира «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Эвертон» со счётом 2:1, победный мяч на счету португальского форварда Криштиану Роналду, для которого этот мяч стал 700-м на клубном уровне. «Ньюкасл» в последнем матче разгромил «Брентфорд» со счётом 5:1.