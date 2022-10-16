Эдди Хау — о Роналду: это не тот трансфер, на который рассчитывает «Ньюкасл»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» заявил, что его команда не претендует на приобретение португальского форварда соперника Криштиану Роналду.



«Мы рассматриваем развитие команды в долгосрочной перспективе. На данный момент у нас довольно возрастной состав, поэтому мы должны больше инвестировать в молодых игроков, чтобы снизить средний возраст.



Так что это не тот трансфер, на который мы рассчитываем, но это не означает, что мы недооцениваем Роналду. Он выдающийся игрок, просто посмотрите на его статистику. В прошлом сезоне он забил немало важных голов. Уровень Роналду не вызывает сомнений. Если он сыграет, мы должны быть очень хороши, чтобы сдержать его. Игроки должны знать, откуда Роналду может представлять угрозу», — приводит слова Хау Daily Mail.

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