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Тренер «Крыльев» объяснил, почему оставил Ломаева в запасе на матч с «Сочи»

Тренер «Крыльев» объяснил, почему оставил Ломаева в запасе на матч с «Сочи»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, почему основной голкипер самарской команды Иван Ломаев остался в запасе на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Прошлый матч не сложился для Ивана Ломаева, поэтому мы решили дать шанс Богдану Овсянникову, который хорошо проявил себя в кубковых матчах. К тому же Ваня долгое время играл без замен и нужно было дать ему отдых», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов» в клубном телеграм-канале.

Матч «Крылья Советов» — «Сочи» состоится сегодня, 16 октября, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Начало игры— в 14:00 мск.

«Сочи» в 12 матчах набрал 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Крылья Советов» (11) — на 13-м месте.

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