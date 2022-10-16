Сын Марадоны: Кварацхелия — сильный футболист. Отец бы гордился нынешним «Наполи»

Диего Армандо Марадона-младший, сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, поделился мнением о грузинском нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.



«Хвича — сильный футболист. У него есть качество, индивидуальность и масса возможностей для самосовершенствования. Я убеждён, что он станет ещё лучше. Отец бы гордился этой командой, ходил бы с выпяченной грудью. Я абсолютно в этом уверен. Мне нравится думать, что он наблюдает за «Наполи» с небес с наслаждением», — приводит слова Марадоны-младшего Calciomercato.com.



Сегодня, 16 октября, «Наполи» проведёт матч 10-го тура итальянской Серии А с «Болоньей». Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе. Начало игры — в 19:00 мск.