Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Масалитин: и ЦСКА, и «Спартак» могут преподнести сюрприз. Эмоции будут бить через край

Масалитин: и ЦСКА, и «Спартак» могут преподнести сюрприз. Эмоции будут бить через край
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем дерби армейцев со «Спартаком». Игра состоится сегодня, 16 октября, начало – в 20:00 мск.

«Встречаются принципиальные соперники, шума вокруг игры очень много, эмоции будут бить на поле через край. Команды подходят к этой игре в равных условиях: рядом находятся в таблице и показывают временами очень хорошую игру, а временами проваливаются. Поэтому находятся рядом.

Понятно, болельщики и специалисты ждут этой игры, посмотреть, в каком направлении клубы двигаются и могут ли составить конкуренцию «Зениту». Жду хорошей и интересной игры. У обеих команд есть проблемы в обороне, группа атаки преобладает над защитой. Жду очень хорошей атакующей игры с двух сторон.

Фаворита не выделю, может и одна, и другая команда преподнести сюрприз, может и крупный счёт быть. Гадать ничего не буду. Буду переживать за армейцев», – сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме
Руслан Нигматуллин: «Спартак» и ЦСКА очень хотят составить конкуренцию «Зениту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022