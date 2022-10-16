Масалитин: и ЦСКА, и «Спартак» могут преподнести сюрприз. Эмоции будут бить через край

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем дерби армейцев со «Спартаком». Игра состоится сегодня, 16 октября, начало – в 20:00 мск.
«Встречаются принципиальные соперники, шума вокруг игры очень много, эмоции будут бить на поле через край. Команды подходят к этой игре в равных условиях: рядом находятся в таблице и показывают временами очень хорошую игру, а временами проваливаются. Поэтому находятся рядом.
Понятно, болельщики и специалисты ждут этой игры, посмотреть, в каком направлении клубы двигаются и могут ли составить конкуренцию «Зениту». Жду хорошей и интересной игры. У обеих команд есть проблемы в обороне, группа атаки преобладает над защитой. Жду очень хорошей атакующей игры с двух сторон.
Фаворита не выделю, может и одна, и другая команда преподнести сюрприз, может и крупный счёт быть. Гадать ничего не буду. Буду переживать за армейцев», – сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 16 октября 2022
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