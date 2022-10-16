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«Локомотив» объявил, что Лоськов и Пашинин вошли в тренерский штаб команды

«Локомотив» объявил, что Лоськов и Пашинин вошли в тренерский штаб команды
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Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин присоединились к тренерскому штабу команды. Специалисты заняли должности помощников и. о. главного тренера основной команды Андрея Фёдорова.

Ранее Лоськов и Пашинин уже входили в тренерский штаб железнодорожников. В апреле 2022 года «Локомотив» объявил, что Лоськов и Пашинин покидают тренерский штаб основной команды.

Напомним, недавно пост главного тренера «Локомотива» покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. Исполняющим обязанности наставника московской команды стал Андрей Фёдоров.

«Локомотив» в 13 матчах набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30).

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