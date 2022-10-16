Гарет Саутгейт получит £ 4 млн в случае победы Англии на чемпионате мира в Катаре

Стала известна сумма, которую в качестве бонуса получит главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в случае победы на грядущем чемпионате мира.



По информации The Sun, она составит £ 4 млн, это почти в три раза больше, чем предполагал схожий бонус за победу на мундиале 2018 года в России – четыре года назад Саутгейт мог получить £ 1,5 млн. Тогда сборная Англии заняла четвёртое место.



В Катаре англичане сыграют в одной группе с Ираном, США и Уэльсом. Первый матч чемпионата команда Саутгейта проведёт 21 ноября с иранцами.



Четыре года назад сборная Англии также считалась одним из фаворитов турнира, но в матче за третье место уступила Бельгии – 0:2. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале хорватов со счётом 4:2.

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