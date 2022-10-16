Червиченко считает, что ментально «Спартак» ближе к победе в дерби, чем ЦСКА

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским ЦСКА, который состоится сегодня, 16 октября.

«Равные шансы у команд. У «Спартака» чуть лучше настрой, хорошая серия идёт. Ментально, думаю, «Спартак» ближе к победе.



Станет ли результат ключевым в борьбе за чемпионство с «Зенитом»? Вообще без разницы, как матч закончится. Во-первых, у «Зенита» большой отрыв по очкам. Во-вторых, по тому, как издеваются над «Ростовом», мы видим, что никому не дадут приблизиться к «Зениту» и сделают так, чтобы «Зенит» доехал если не по игре, то за счёт судей», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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